الحضري: رحلت عن الأهلي بسبب اضطهاد جوزيه

برر عصام الحضري قراره المثير في الجدل بالرحيل عن صفوف الأهلي بشكل مفاجئ، والانتقال لسيون السويسري مطلع فيراير 2008 بعد أيام قليلة من تتويج المنتخب بكأس الأمم الإفريقيm في غانا.

قال الحضري خلال استضافته عبر قناة أون تايم سبورتس 2 "لعبت في دمياط 6 سنوات في صفوف الناشئين والفريق ثم الأهلي 14.. إذن أنا ابن الأهلي، قدمت عمري كله للأهلي".

وأضاف "تركت الأهلي لمشاكل مع الجهاز الفني بقيادة مانويل جوزيه وبعض أعضاء إدارة النادي، الأهلي بيتي الذي تربيت فيه وله الفضل في حصولي على لقب أفضل حارس في إفريقيا، وتصنيفي عالميا".

وأوضح "تقدمت بشكوى ضد الأهلي بسبب مانويل جوزيه، لقد اضطهدني على مدار 4 سنوات، إنه مدرب عبقري وناجح، كنت أجبره على إشراكي أساسيًا، ولكن هناك بعض الكواليس في المباريات والمعسكرات وشارة القيادة، وأمور أخرى غير جيدة".

وتابع "رحلت عن الأهلي بسبب اضطهاد مانويل جوزيه.. لم أتقاض أموالا كبيرة في سيون السويسري، أحب الأهلي بلا حدود مهما كانت المشاكل أو أخطائي، فالاعتراف بأخطائي ليس عيبا".

وأشار "حاولت العودة للأهلي وتقريب وجهات النظر، وتم إبلاغي بأن الأمر منتهي، ولكن لم يؤثر ذلك على حبي للأهلي، لقد تقابلت مع مسؤولي الأهلي محمود الخطيب ومحمود طاهر، ولكن لم أفتح الملف معهم لرفع الحرج عنهم وتفاديت معهم مقارنتي بلاعبين آخرين".

وأكد عصام الحضري "إذا عاد بي الزمن لما رحلت عن الأهلي، ولكن إذا كان مانويل جوزيه متواجدا لاختلف الأمر، فإذا قررت الاستمرار في الأهلي، ربما لا أعلم هل أصل لما حققته أم لا".

وتطرق الحضري للحديث عن تجربته في القلعة البيضاء، مشيرا "انتقلت للزمالك كلاعب محترف، قضيت معه 4 أشهر لم تكن جيدة في مسيرتي، فالظروف لم تكن جيدة والنادي كان مفتقدا للاستقرار، والفريق لم يكن قادرا على الفوز بالدوري، لم أكن موفقا في 5 مباريات شاركت بها".

ولفت "لقد جاءني عرض من المريخ السوداني ورحلت بعد إيقافي 4 أشهر محليا، وعبد الواحد السيد ليس له ذنب في فشل تجربتي مع الزمالك، بشخصيتي كنت سأشارك أساسيا، لقد لعبت 4 مباريات مقابل 3 لعبد الواحد السيد".

وشدد "الزمالك له احترامه، وعلاقتي برئيسه مرتضى منصور جيدة، لقد جعل للزمالك شكل ويدافع عن حقوق النادي".

وكشف في ختام تصريحاته "تلقيت عروضا للعمل مدربا مع أحمد حسام ميدو وأحمد سامي، لكن قلت لميدو انتظر لحين الوصول لفرصة أفضل، فلم يحالفه التوفيق مع المقاصة".