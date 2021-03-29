إعلام القاهرة: إيقاف الدكتور أيمن منصور ندا رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون عن العمل

أعلنت كلية الإعلام جامعة القاهرة أنه بناء على الفعل والتعدي الذي وقع من الدكتور أيمن منصور ندا، والذي يجرمه قانون تنظيم الجامعات واللوائح الداخلية لجامعة القاهرة، قرر المحقق، وهو أحد كبار أساتذة كلية الحقوق، إيقاف الدكتور أيمن منصور ندا عن العمل.

وبررت الكلية القرار بأنه يأتي حفاظا على عدم التأثير على سير واستكمال التحقيقات التي يتم إجراؤها بكلية الحقوق طبقا للمادة ١٠٦ من قانون تنظيم الجامعات.

وأوضحت الكلية في بيان رسمي، أن الشكوى تضمنت إرتكاب الدكتور أيمن منصور ندا، العديد من التجاوزات والمخالفات التي تتنافي مع قيم وتقاليد العمل الجامعي، وأن ما بدر منه خلال اجتماع لجنة الدراسات العليا بالكلية ضد زميل وأستاذ جامعي لها تاريخ طويل من العمل المهني والأكاديمي يعد خروجا عن قواعد وقيم العمل الجامعي.

جدير بالذكر، أن الدكتور بركات عبدالعزيز وكيل الكلية الأسبق، كان قد تقدم بشكوى ضد الدكتور أيمن منصور ندا رئيس قسم الإذاعة والتلبفزيون، بالجامعة وتم إحالتها إلي التحقيقات، وتم استدعاء الطرفين، وذلك فى إطار الإجراءات القانونية المتبعة فى مثل هذه الأحوال وذلك وفقاً للوائح والقوانين المنظمة للعمل الجامعي. ولا تزال التحقيقات جارية.