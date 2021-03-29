كوسوفو تتسلم 24 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا كأول دفعة من كوفاكس

تسلمت كوسوفو 24 ألف جرعة من لقاحات شركة "أسترازينيكا" البريطانية السويدية المضادة لفيروس كورونا المستجد، ضمن أول دفعة أُرسلت من خلال مبادرة "كوفاكس".

وقالت السلطات الكوسوفية -حسبما ذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية اليوم الإثنين- إن البلاد ستدشن عملية طرح اللقاحات، وستبدأ بتطعيم الأفراد العاملين بالمجال الطبي، والمواطنين كبار السن، وذوي الأمراض المزمنة.

وقال رئيس الوزراء، ألبين كورتي، "نحتاج إلى المزيد من اللقاحات وبسرعة.. بلدنا في حاجة إلى الدعم والتضامن، خاصة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي".

وكانت كوسوفو قد طلبت 100 ألف جرعة من اللقاحات عن طريق برنامج "كوفاكس" المدعوم من الأمم المتحدة والذي صُمم بهدف شحن اللقاحات إلى المحتاجين في الدول ذات الدخول المنخفضة والمتوسطة.

وتأمل كوسوفو -التي تعد آخر دولة في أوروبا تبدأ عملية التطعيم ضد الفيروس- أن تكون قد منحت تطعيمات ضد المرض لـ 60 بالمائة من سكانها بنهاية العام الجاري.

تجدر الإشارة إلى أن العدد الكلي للحالات المؤكد إصابتها بالفيروس في كوسوفو بلغ 87 ألفًا و981، كما أن العدد الإجمالي لوفيات "كورونا" في البلاد وصل إلى 1840 منذ بداية الجائحة.