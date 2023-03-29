زيدان على رأس 4 مرشحين لخلافة رينارد في المنتخب السعودي

تواجد الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني السابق لريال مدريد، على رأس قائمة المرشحين لتولي منصب مدرب المنتخب السعودي، خلفا لمواطنه هيرفي رينارد.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد أعلن أمس الثلاثاء، رحيل هيرفي رينارد عن تدريب الأخضر، بسبب رغبته في عدم إكمال المدة المتبقية من عقده، لتولي المسئولية الفنية لمنتخب سيدات فرنسا في كأس العالم المقبلة.

وفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية، هناك 4 مرشحين لقيادة المنتخب السعودي الفترة المقبلة، مع إمكانية دخول أسماء جديدة ضمن قائمة الترشيحات.

وأوضحت الصحيفة السعودية أنه على رأس تلك الأسماء، زين الدين زيدان، كما يتواجد البرتغالي خورخي جيسوس، مدرب فنربخشة التركي الحالي، والهلال السعودي وبنفيكا السابق ضمن القائمة.

وتواجد ضمن الترشيحات الإيطالي روبرتو مانشيني، رغم ارتباطه بعقد مع منتخب إيطاليا.

بينما اختتمت الصحيفة تقريرها بالتأكيد على أن الاسم الرابع، هو سعد الشهري، المدير الفني للمنتخب السعودي الأولمبي.