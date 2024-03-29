أبدى الدكتور مبروك عطية، عميد كلية الدراسات الإسلامية الأسبق بجامعة الأزهر، عدم معرفته بأسباب عدم ‏إذاعة برنامجه الذي قام بتصويره مع فنانين ومشاهير بوقت سابق. ‏

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «ع المسرح» مع الإعلامية منى عبد الوهاب، المذاع عبر شاشة القناة «الأولى» ‏بالتلفزيون المصري مساء الخميس، أن موضوعات البرنامج كانت تدور حول لقاءات مع نجوم مشهورين، ‏موضحا أنه كان يتولى بنفسه إعداد الأسئلة‎.‎

وتحدث عن حلقة البرنامج مع المطرب الشعبي عمر كمال، والتي تعرض لها على إثرها لهجوم كبير من جانب ‏رواد مواقع التواصل الاجتماعي، موضحا أنه الحوار كان لقاء عاديًا، حيث سأله عن نشأته وماذا يفعل مع والدته، ‏مضيفا: «طلبت منه قراءة آية قرآنية‎ ‎بصوته الجميل».‏

وأكد أن سيئات السوشيال ميديا أكثر من حسناتها، معتبرا أنها «تشبه الهبلة اللي مسكوها طبلة.. كل واحد معاه ‏موبايل بيكتب اللي عايزه».‏

وحول الجدل المثار بسبب استضافة عالم دين لمطرب مهرجانات، قال: «الجدل يحصل في حالة واحدة لو أنا ‏معاه على المسرح وبنرقص أو هو كان بيغني».‏