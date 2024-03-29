أبدى الدكتور مبروك عطية، عميد كلية الدراسات الإسلامية الأسبق بجامعة الأزهر، عدم معرفته بأسباب عدم إذاعة برنامجه الذي قام بتصويره مع فنانين ومشاهير بوقت سابق.
وأضاف خلال لقاء لبرنامج «ع المسرح» مع الإعلامية منى عبد الوهاب، المذاع عبر شاشة القناة «الأولى» بالتلفزيون المصري مساء الخميس، أن موضوعات البرنامج كانت تدور حول لقاءات مع نجوم مشهورين، موضحا أنه كان يتولى بنفسه إعداد الأسئلة.
وتحدث عن حلقة البرنامج مع المطرب الشعبي عمر كمال، والتي تعرض لها على إثرها لهجوم كبير من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، موضحا أنه الحوار كان لقاء عاديًا، حيث سأله عن نشأته وماذا يفعل مع والدته، مضيفا: «طلبت منه قراءة آية قرآنية بصوته الجميل».
وأكد أن سيئات السوشيال ميديا أكثر من حسناتها، معتبرا أنها «تشبه الهبلة اللي مسكوها طبلة.. كل واحد معاه موبايل بيكتب اللي عايزه».
وحول الجدل المثار بسبب استضافة عالم دين لمطرب مهرجانات، قال: «الجدل يحصل في حالة واحدة لو أنا معاه على المسرح وبنرقص أو هو كان بيغني».