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تأكد غياب لاعب الزمالك عن مباراة فيوتشر

أمير نبيل
نشر في: الجمعة 29 مارس 2024 - 5:06 م | آخر تحديث: الجمعة 29 مارس 2024 - 5:06 م

أصبح في حكم المؤكد غياب محمد أشرف "روقا" لاعب خط وسط الفريق عن مباراة مودرن فيوتشر في ذهاب دور الثمانية من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويغيب روقا عن تدريبات الزمالك الجماعية منذ أكثر من أسبوع بسبب تعرضه لإصابة في القدم خلال المران، الأمر الذي أدى إلى خضوعه لبرنامج تأهيلي من أجل التعافي من الإصابة.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك مباراته امام فيوتشر مساء السبت المقبل على ملعب استاد السلام، بينما تقام مباراة الإياب بعد أسبوع في استاد القاهرة.

وكان الزمالك قد تأهل في صدارة مجموعته برصيد 16 نقطة، متفوقا على أبوسليم الليبي وساجرادا الأنجولي وسوار الغيني، أما مودرن فيوتشر فقد تأهل وصيفاً عن المجموعة الثانية التي ضمت كل من اتحاد العاصمة الجزائري حامل اللقب، وسوبر سبورت الجنوب أفريقي، الهلال الليبي.


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