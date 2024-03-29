هز زلزال بقوة 9ر4 درجة على مقياس ريختر، منطقة "سوات" والمناطق المجاورة لها، في إقليم "خيبر-باختونخوا"، في وقت متأخر من الليلة الماضية.

وخرج السكان من منازلهم مذعورين. ولم يتم الإبلاغ عن أي خسائر في الأرواح والممتلكات، في أي جزء من منطقة "سوات" بسبب الزلزال، حسب صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية اليوم الجمعة.

ووفقا للمركز الوطني لرصد الزلازل في إسلام آباد، فإن مركز الزلزال، كان يقع في المنطقة الحدودية مع باكستان وأفغانستان وطاجيكستان، على عمق 71 كيلومترا.

وأمس الخميس، ضرب زلزال بقوة 3ر5 درجة، على مقياس ريختر، مدنا مختلفة، في باكستان، بما في ذلك إسلام آباد وبيشاور ومردان وكوهات وسوات.

يشار إلى أن حدوث الزلازل أمر شائع في منطقة إقليم "خيبر-باختونخوا" المتاخم لأفغانستان ومن الممكن أن تتسبب في أضرار جسيمة، ففي أكتوبر 2015، تسبب زلزال بلغت شدته 5ر7 ريختر في مقتل أكثر من 400 شخص وتسبب في تشريد عدة آلاف من السكان في أفغانستان وباكستان، في أحد أسوأ الكوارث التي تضرب المنطقة.