افتتاح مسجد أبو رزق بقرية السعدية القبلية في كفر سعد

افتتحت مديرية أوقاف دمياط، مسجد أبو الرزق بمنشية ناصر في قرية السعدية القبلية مركز كفر سعد، بحضور النائب حسن عبد الوهاب، والنائب على العساس، والنائب أحمد البلشي، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد، ولفيف من القيادات التنفيذية والدعوية بمحافظة دمياط.

وأوضح الشيخ محمد سلامة، مدير مديرية أوقاف دمياط، أن الافتتاح جاء قبل صلاة الجمعة اليوم، وبدأ الافتتاح بإقامة مقرأة الأئمة بالمسجد، كما استهلت شعائر صلاة الجمعة بتلاوة آيات قرآنية مباركة، كما ألقى مدير مديرية الأوقاف خطبة الجمعة، أعقبها عقد مقرأة للجمهور، والدعاء أن يحفظ الله مصر وأهلها من كل مكروه وسوء.

وتأتي هذه الجهود في إطار خطة وزارة الأوقاف تحت قيادة الدكتور محمد مختار جمعة لعمارة بيوت الله وتجهيزها لاستقبال المصلين، وإقامة الشعائر الدينية والأنشطة الدعوية؛ لنشر تعاليم الدين.