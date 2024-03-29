الجيش السوري يتصدى لهجوم لمجموعات مسلحة في ريف حلب

قال مصدر في وزارة الدفاع السورية، اليوم الجمعة، إن وحدات تابعة للجيش السوري تمكنت من التصدى لهجوم مسلح في ريف حلب الغربي.

وأوضح المصدر في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، "وحدات من قواتنا المسلحة العاملة في ريف حلب الغربي تصدت صباح اليوم لهجوم مجموعات إرهابية مسلحة تابعة لما يسمى تنظيم /جبهة النصرة/ الإرهابي، وأوقعت جميع عناصرها بين قتيل وجريح وتمكنت من سحب عدد من جثث الإرهابيين القتلى منهم إرهابيون يتبعون لما يسمى /كتيبة الغرباء التركستان/.

وجرى ذلك بالتزامن مع العدوان الجوي الإسرائيلي على ريف حلب ومحاولة الاعتداء بالطيران المسير من قبل الإرهابيين على المدنيين في مدينة حلب وهجوم مجموعات تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي على بعض مواقعنا في محيط تدمر.

وأعلن مصدر عسكري سوري شن إسرائيل وفصائل المعارضة السورية هجوما استهدف جنوب مدينة حلب ليل الخميس الجمعة.

وكانت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) نقلت عن مصدر عسكري سوري أن "العدوان الإسرائيلي أسفر عن استشهاد وجرح عدد من المدنيين والعسكريين ووقوع خسائر مادية بالممتلكات العامة والخاصة".

كانت إسرائيل قد استهدفت مساء أمس الخميس منزلا في بلدة البحدلية جنوب العاصمة السورية دمشق، ما أسفر عن مقتل شخص على الأقل وأصيب خمسة آخرون يتبعون حزب الله اللبناني الموالي لإيران.

وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان منذ مطلع العام 2024، 26 مرة قامت خلالها إسرائيل باستهداف الأراضي السورية، 18 منها جوية و 8 برية، أسفرت تلك الضربات عن إصابة وتدمير نحو 51 هدفاً ما بين ومستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات.

وتسببت تلك الضربات بمقتل 79 من بينهم 9 من الحرس الثوري الإيراني و12من حزب الله.