جوارديولا: مانشستر سيتي بحاجة لجماهيره أمام أرسنال

أكد جوسيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم أن فريقه سيكون بحاجة لدعم الجماهير في مواجهة أرسنال حينما يلتقيان بعد غد الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان لمانشستر سيتي سجل مذهل على أرضه خلال الموسمين الماضيين، حيث خاض 38 مباراة دون هزيمة في جميع المسابقات، وهي سلسلة تمتد من نوفمبر 2022.

وبعد النجاح التاريخي بالفوز بالثلاثية في الموسم الماضي، ورفع كأس السوبر الأوروبي وكأس العالم في وقت سابق من هذا الموسم، أعرب جوارديولا عن سعادته لأن لاعبيه ينافسون مرة أخرى على أكبر الألقاب.

وطالب المدير الفني من جميع المعنيين بالنادي بالتكاتف في الشهرين الأخيرين من الموسم.

ونقل الموقع الرسمي للنادي، اليوم الجمعة، تصريحات جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة :"من الجيد أن نتواجد هنا".

وأضاف :"كان موسما جيدا حقا، حيث فزنا بلقبين بعد ما حدث الموسم الماضي، ونحن نتنافس على ثلاثة ألقاب مجددا".

وأردف :"نحن نقوم بعمل رائع. دخلنا في آخر 10 مباريات في الدوري ، حيث نبدأ وقتًا مهمًا. متأكد من أن جماهيرنا ستعطينا ما نحتاجه لتقديم أفضل ما لدينا".

وأكد :"في الوقت الحالي، كل مباراة مهمة للغاية، لذا المباراة القادمة ستكون هامة جدا أيضا".

لم يكن كيفين دي بروين جزءًا من تشكيلة بلجيكا في مباراتيها أمام إنجلترا وأيرلندا، لكن جوارديولا حريص على رؤية صانع الألعاب يعود إلى أفضل مستوياته يوم الأحد.

وقال :"كيفين لاعب مهم جدا, كان موسما صعبا بالنسبة له بسبب الإصابات، لقد غاب لفترة طويلة لكنه تدرب بشكل جيد أمس، سنرى ما سيفعله في الأيام المقبلة".

عند سؤاله عما إذا كانت قدرة البلجيكي على إحداث الفارق في المباريات الكبرى هي مثال للاعبين الشباب، ذكر جوارديولا السمة الرئيسية لدي بروين.قال “الثبات، لقد كان كيفين ثابتًا للغاية لسنوات عديدة.”

وأكد : “لن نلقي كل المسؤولية على عاتق كيفين، إنها مسؤولية الفريق بأكمله وأفرادنا بالطبع".

وعن غيابات مانشستر سيتي أمام أرسنال، أكد جوارديولا أن جون ستونز وكايل ووكر سيغيبان عن المباراة.

واضطر ووكر إلى الخروج في الشوط الأول من المباراة التي خسرتها إنجلترا أمام البرازيل صفر / 1 على ملعب ويمبلي.

وكان هناك المزيد من الأخبار السيئة عندما اضطر ستونز إلى الخروج بسبب الإصابة في الدقائق القليلة الأولى من تعادل إنجلترا 2/2 مع بلجيكا.

لم يحدد جوارديولا المدة التي سيغيبها المدافعان بعد.

وأكد :"إصابة كايل أصعب من جون لكنهما سيغيبان، لا أعرف إلى متى".

وأضاف جوارديولا أن إيدرسون "أفضل بكثير" وأن مانويل أكانجي "بخير".