بنزيما يؤدي مناسك العمرة قبل مواجهة الشباب

أدى الفرنسي كريم بنزيما، قائد فريق اتحاد جدة السعودي، مناسك العمرة، قبل المواجهة المرتقبة لفريقه أمام الشباب في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عبر منصة "إكس"، صورًا ومقاطع فيديو تظهر النجم الفرنسي أثناء تأديته مناسك العمرة، وسط تفاعل واسع من الجماهير التي أثنت على لفتته الروحانية.

ويستعد بنزيما لقيادة الاتحاد أمام الشباب، في المباراة المقررة يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب الإنماء بمدينة جدة، ضمن منافسات نصف نهائي كأس الملك.

ويُعد بنزيما حريصًا على أداء مناسك العمرة منذ انضمامه إلى صفوف الاتحاد، حيث سبق أن عبّر عن اعتزازه بجذوره الدينية والثقافية في أكثر من مناسبة.

وعلى الصعيد الفني، شارك كريم بنزيما مع الاتحاد خلال الموسم الجاري في 24 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها 18 هدفًا وصنع 8 أهداف أخرى، ليواصل تقديم مستويات مميزة مع فريقه.

ويخوض الاتحاد منافسات هذا الموسم في بطولتين فقط، هما دوري روشن السعودي، الذي يتصدر جدول ترتيبه برصيد 61 نقطة من 25 مباراة وبفارق 4 نقاط عن الهلال الوصيف، بالإضافة إلى بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، التي بلغ فيها الفريق نصف النهائي بعد تخطي عقبة الهلال بركلات الترجيح في الدور ربع النهائي.