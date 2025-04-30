ساري مُرشح لقيادة ميلان

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن المدرب المخضرم ماوريسيو ساري قد يكون بديلا محتملاً للبرتغالي سيرجيو كونشيساو حال رحيله عن قيادة ميلان.

وعلى الرغم من فوز الميلان بثلاثية في ديربي الغضب ضد إنتر بنصف نهائي كأس إيطاليا، إلا أن نتائج الروسونيري بشكل عام لاسيما في الدوري لم تكن مقنعة.

وذكرت صحيفة "جازيتا ديلو سبورت" أن ساري بات مرشحا لتدريب ميلان في الفترة المُقبلة، خاصة أنه غير مرتبط بنادي منذ رحيله عن تدريب لاتسيو في مارس من العام الماضي.

ويمتلك ساري خبرات واسعة حيث قاد المدرب صاحب الـ66 عاما أندية عدة مثل إمبولي ونابولي ويوفنتوس ولاتسيو بالإضافة إلى تجربة قصيرة لمدة موسم مع تشيلسي الإنجليزي.

ويحتل ميلان المركز التاسع في الدوري الإيطالي قبل 4 جولات من النهاية حيث باتت فرصة مشاركته ببطولة أوروبية في الموسم الجديد مُعقدة للغاية.