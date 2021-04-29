ضط 5 قطع سلاح ناري وتنفيذ 7132 حكما خلال حملة بالقليوبية

تمكن قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم، بالاشتراك مع أمن الفيوم من ضط 5 قطع سلاح ناري وتنفيذ 7132 حكما قضائيا خلال حملة أمنية بالقليوبية .



شن قطاع الأمن العام حملة أمنية مكبرة بمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية بقيادة اللواء حاتم حداد مدير المباحث، مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ؛ لضبط العناصر الإجرامية متجرى المواد المخدرة وحائزى الأسلحة والذخائر بدون ترخيص والمحكوم عليهم الهاربين.



أسفرت جهودها عن ضبط ( 5 قطعة سلاح نارى بحوزة 5 متهمين، 15 قضية مخدرات بحوزة 15 متهم، قطعة سلاح أبيض، 2 متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضيتين). وتنفيذ 7132 حكما قضائيا متنوعا.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدى وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.