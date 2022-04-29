 وزير الدفاع الأمريكي: سنواصل تزويد أوكرانيا بأنظمة الدفاع الجوي - بوابة الشروق
الجمعة 29 أبريل 2022 12:35 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. ما هو أفضل مسلسل دراما رمضاني في الموسم الحالي؟
النتـائـج تصويت

وزير الدفاع الأمريكي: سنواصل تزويد أوكرانيا بأنظمة الدفاع الجوي

الجنرال أوستن
الجنرال أوستن
أ ش أ
نشر في: الجمعة 29 أبريل 2022 - 12:19 ص | آخر تحديث: الجمعة 29 أبريل 2022 - 12:19 ص

أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين أن الولايات المتحدة ستواصل تزويد أوكرانيا بأنظمة الدفاع الجوي بعيدة المدى.
وقال أوستن - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، أوردته قناة (الحرة) الأمريكية مساء اليوم /الخميس/- إن الجانب الروسي، سيواصل المحاولات لتعطيل وسائل الدفاع الجوي لدى أوكرانيا، مشددا على ضرورة التركيز على هذا الأمر.
وأشار إلى أن واشنطن تتيح للأوكرانيين إمكانية استعادة قدراتهم في ما يخص وسائل الدفاع الجوي في حال تدميرها، مؤكدا في الوقت ذاته أن الولايات المتحدة تعمل بسرعة لتزويد أوكرانيا بالمدفعية الثقيلة التي تطلبها كييف من واشنطن .
بدورها كشفت وزيرة الدفاع الكندية أن قوات كندية تدرب القوات الأوكرانية على استخدام مدافع "الهاوتزر".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك