ارتفاع النفط عقب صدور تقرير بعدم اعتراض ألمانيا على حظر إمدادات روسيا

حقق النفط الخام مكاسب اليوم الخميس عقب تقرير إخباري بأن ألمانيا أسقطت معارضتها لحظر أوروبي على واردات الخام من روسيا، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، نقلا عن مسؤولين حكوميين ألمان، أن برلين مستعدة الآن لوقف شراء النفط الروسي، ما يمهد الطريق أمام فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على الواردات الروسية.

وأفادت بلومبرج بأن الأسعار تأرجحت بين المكاسب والخسائر بعد أن ألقت قوة الدولار الأمريكي بثقلها على العقود الآجلة، مع قيام المتعاملين بتقييم التوقعات بتراجع المعروض من روسيا والحد من الاستهلاك في الصين.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لعقود حزيران/ يونيو 44ر1 دولار ليصل إلى 46ر103 دولار للبرميل خلال التعاملات الصباحية لبورصة نيويورك. وحقق خام برنت الأوروبي لعقود تسليم الشهر نفسه مكاسب قدرها 20ر1 دولار ليصل إلى 52ر106 دولار للبرميل.