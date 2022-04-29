داعش يعلن مسؤوليته عن انفجارين بمدينة «مزار شريف» الأفغانية

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أعلن تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" مسؤوليته عن انفجار قنبلتين بمدينة "مزار شريف" بولاية "بلخ" شمال أفغانستان، أسفرا عن مقتل تسعة مدنيين على الأقل وإصابة 13 آخرين.

وذكرت وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الجمعة أن الانفجارين وقعا قبل دقائق من وقت الإفطار، وفيما كان المدنيون يهرعون إلى منازلهم أمس الخميس.

وذكر آصف وزيري، المتحدث باسم شرطة المدينة إن هدف الانفجار كان على ما يبدو أشخاصا شيعة.

واستنادا إلى معلومات وزيري، فقد استهدفت عبوة ناسفة شاحنة صغيرة، بينما استهدفت العبوة الثانية محطة شاحنات بمنطقة الشرطة الثالثة بالمدينة.

يأتي ذلك بعد أسبوع فقط من استهداف داعش مسجد "سيه دوكان" بالمدينة التي تقع شمال أفغانستان وإصابة العشرات من المصلين الشيعة.

ووقع انفجارا أمس أيضا بعد أيام من انفجار بولاية "قندوز" استهدف مسجدا للسنة، مما أسفر عن مقتل 33 مصليا وإصابة 43 آخرين.