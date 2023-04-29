التموين: اصطحاب الذهب من الخارج بدون رسوم قرار جريء ويساهم في حل الأزمة الاقتصادية

قال الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، إن اقتراح الحكومة للسماح للمصريين بالخارج باصطحاب الذهب بدون جمارك، قرار حكيم وجريء وسيكون له تأثير جيد في ضبط آليات السوق.

وأكد، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «بالورقة والقلم»، تقديم الإعلامي نشأت الديهي، والمذاع على قناة «تن»، مساء السبت، أنه من إيجابيات هذا القرار زيادة المعروض في سوق الذهب، وتطبيقه سيساهم في استقرار الأسعار، ولن يكون هناك سعر يومي للذهب الأمر الذي يُضر بالمصانع والعاملين بصناعة الذهب.

وأضاف أن السماح للمواطنين بإدخال الذهب بدون رسوم، سيكون مفتاحا لحل الأزمة الاقتصادية لأن توفير الذهب بشكل كبير سيكون توفيرا للعملة الصعبة، موضحًا أن نسبة ما يتم تداوله في السوق من الذهب بلغ 70 طنا من مشغولات مصلحة الدمغة والموازين، ويتم تداول نسبة مماثلة من الذهب القديم بإجمالي 150 طنا.

وأرجع السبب في الارتفاعات والقفزات الشديدة والعنيفة التي حدثت في أسواق الذهب الأيام القليلة نتيجة فجوة ما بين الموجود والمطلوب.

يذكر أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قال إنه بالتعاون مع الشعبة العامة للمشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية، سيتم التقدم بمقترح لمجلس الوزراء للموافقة على السماح للمصريين العائدين من الخارج بإدخال كميات محدودة من جنيهات الذهب دون أن يفرض عليها جمارك.

وأوضح المصيلحي، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت، أن أسعار الذهب في الخارج أقل من الأسعار في مصر وحجم الإنتاج الموجود محدود وهناك إقبال كبير خاصة على الجنيهات والسبائك، ذاكرا أن السماح للمصريين في الخارج بجلب كميات سيعمل على زيادة المعروض في السوق.