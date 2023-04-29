بابا الفاتيكان يلتقي بممثل الكنيسة الأرثوذكسية الروسية في بودابست

التقى البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان مع متروبوليت بودابست والمجر، الأسقف هيلاريون، أسقف الكنيسة الأرثوذكسية الروسية خلال رحلته إلى بودابست.

وأعلن الفاتيكان على تويتر أن رئيس الكنيسة الكاثوليكية استقبل جريجوري فاليريفيتش ألفييف، كما يعرف الممثل رفيع المستوى علمانيا، في سفارة الفاتيكان اليوم السبت.

وأضاف أن الاجتماع بين الجانبين جرى "بنبرة ودية" واستمر نحو 20 دقيقة.

وشغل المتروبوليت هيلاريون منصب رئيس قسم العلاقات الكنسية الخارجية في بطريركية موسكو قبل أن يصبح رئيس أساقفة بودابست ومطرانها.

وفي صيف عام 2022، بعد بضعة أشهر من شن روسيا غزوها الشامل لأوكرانيا، تم فصله من منصبه ونقل إلى المجر من قبل البطريرك الروسي كيريل. ولدى الكنيسة الأرثوذكسية الروسية حوالي 2300 من الأتباع في المجر.

وبينما يتذكر البابا - 86 عاما، بانتظام معاناة الأشخاص في أوكرانيا، إلا أنه لا يذكر روسيا في مثل هذه المناسبات.

ودعي فرنسيس إلى أوكرانيا عدة مرات من قبل سياسيين في كييف. غير أنه لم يسافر إلى البلاد حتى الآن.