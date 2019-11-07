بروتوكول تعاون بين الأعلى للآثار وجامعة عين شمس لإقامة متحف تعليمي

وقع الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، بروتوكول تعاون مشترك بين المجلس والجامعة، لإقامة متحف تعليمي مؤقت بقصر الزعفران الأثري الموجود داخل الجامعة.



حضر التوقيع، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور ممدوح الدماطى وزير الآثار سابقا وعميد كلية الآثار بجامعة عين شمس السابق وأعضاء مجلس جامعة عين شمس.



وقال وزيري إن توقيع هذا البروتوكول جاء من منطلق حرص المجلس الأعلى للآثار على إبراز الحضارة المصرية ونشر الوعي الأثري لدى طلاب الجامعات، مشيرا إلى أن زيارة المتحف لن تقتصر على طلاب جامعة عين شمس فقط؛ بل سيتم السماح للباحثين والدارسين من مختلف الجامعات المصرية بزيارته للتعرف على القطع الأثرية المعروضة به، وكذلك الزيارات الرسمية الوافدة للجامعة.



وأضاف أن إقامة المتحف التعليمي جاء بعد موافقة مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار وفقا لقانون حماية الآثار وتعديلاته وقرار اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية والتي أقرت أن تكون الزيارة مجانا لجميع طلاب الجامعات والباحثين والدارسين المصريين، لافتا إلى أنه من المقرر افتتاح المتحف خلال الأيام القليلة المقبلة.



من جانبه.. ثمن الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس هذا التعاون والذي سيثرى المتحف بقطع أثرية أصلية، مما يدعم توجه الجامعة فى منح قصر الزعفران مكانته التراثية التي يستحقها وأن يقدم لزائريه في صورة متحفية تراثية تُعرف بحقيقة القصر، بل وأن يحظى بمتحف تعليمي لأبناء الجامعة من الطلاب وأعضاء هيئة تدريس والعاملين وغيرهم من زائري جامعة عين شمس.



وأضاف أنه وقع الاختيار على بدروم القصر؛ ليكون متحفًا لعرض قطع أثرية حقيقية كجزء من الدور التعليمي للجامعة مع ربط المتحف بقصر الزعفران وقصته، قد وضع فريق عمل متميز التصور المطلوب طبقًا لأحدث أساليب العرض المتحفي.



وأوضح مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، أن المتحف يضم 167 قطعة أثرية أختيرت من مخازن المواقع الأثرية والمتاحف المصرية، منها المتحف المصري بالتحرير وكفر الشيخ والفن الإسلامي وقصر المنيل والمركبات الملكية، فضلا عن عرض مجموعة من القطع الأثرية من نتاج أعمال حفائر البعثة الأثرية المصرية للجامعة والعاملة بمنطقة عرب الحصن.



وأضاف أن القطع المعروضة ترصد التاريخ المصري القديم بمختلف حقبه التاريخية منذ العصر الفرعوني وحتى العصر الحديث وأسرة محمد على باشا.



وأكد الدكتور مؤمن عثمان أنه طبقا للبروتوكول، ستجهز جامعة عين شمس تحت إشراف المجلس الأعلى للآثار، قاعات وفتارين العرض المتحفي ومنظومة التأمين طبقا للمعايير المعتمدة لإنشاء المتاحف بما يضمن الالتزام بمعايير السلامة والآمان للقطع الأثرية التي يضمها المتحف.



وأوضح الدكتور ممدوح الدماطى وزير الآثار سابقآ وعميد كلية الآثار جامعة عين شمس السابق، أن متحف قصر الزعفران سيضم مجموعة آثار متميزة، تتمثل في عرض مجموعة آثار تم استعارتها من المجلس الأعلى للآثار، وهي مجموعة الآثار المصرية المكتشفة بواسطة بعثة جامعة عين شمس الأثرية في عرب الحصن بالمطرية، وبعض الآثار المصرية القديمة من مقتنايات المتحف المصري ومتحف كفر الشيخ، وبعض مقتنيات أثرية من العصر الإسلامي وعصر أسرة محمد علي، من متحف كفر الشيخ ومتحف قصر المنيل، ومجموعة مقتنيات جامعة عين شمس ممثلة في مجموعة البردي والعملة من العصور واليوناية والرومانية والإسلامية، وكذلك مخطوطات تراثية من مقتنيات مكتبة الجامعة.