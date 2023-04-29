رئيس الوزراء يتفقد عددا من المشروعات السكنية والخدمية الجاري تنفيذها بمدينة العبور الجديدة

• مدبولي: الدولة مهتمة بالتوسع في تشييد المدن الجديدة وتجهيزها بالمرافق والخدمات لاستيعاب الزيادة السكانية وفتح فرص للاستثمار والعمل

عقب تفقده عدداً من المشروعات الاستثمارية الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى مدينة العبور الجديدة، إحدى مدن الجيل الرابع، لتفقد عدد من المشروعات السكنية والخدمية التي تشهدها المدينة، يرافقه كل من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، والمهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، والمهندس أحمد على، رئيس جهاز المدينة.

وأكد رئيس الوزراء، اهتمام الدولة بالتوسع في تشييد المدن الجديدة بمختلف المحافظات، وتجهيزها بكل المرافق والخدمات، لاستيعاب الزيادة السكانية وفتح فرص للاستثمار والعمل، لافتا إلى أن الدولة تستهدف من خلال إقامة المدن الجديدة إتاحة السكن المناسب لمختلف المواطنين، والتنوع فى إقامة الوحدات السكنية التي تلبي متطلباتهم واحتياجاتهم.

واستهل رئيس الوزراء ومرافقوه الجولة بمدينة العبور الجديدة، بتفقد عمارات المبادرة الرئاسية (سكن كل المصريين)، مستمعا إلى شرح من الدكتور عاصم الجزار، الذي أوضح أنه يتم تنفيذه هذا المشروع بالحي 15 و 16 بمدينة العبور الجديدة، بإجمالي 1144 عمارة، تضم 27744 وحدة سكنية، على نموذجين 90م2، و75م2، مستعرضا معدلات الانجاز لما يتم إقامته من وحدات سكنية فى هذا الإطار.

كما تفقد رئيس الوزراء موقف تنفيذ المشروعات بمنطقة الخدمات بمدينة العبور الجديدة، حيث زار مبنى الحضانة، والمركز الطبي بمنطقة الياقوت، وتعرف على باقي مباني الخدمات والتي تشمل إلى جانب الحضانات، والمراكز الطبية، تنفيذ وحدات إسعاف، وأسواق تجارية، ومدارس، ومراكز شباب، ومخابز، ومكاتب بريد، وملاعب مفتوحة، ودور عبادة، بهدف توفير كافة متطلبات قاطنى المدينة.

ثم زار رئيس مجلس الوزراء، عمارات الإسكان بديل العشوائيات بمدينة العبور الجديدة، وتفقد أحد نماذج الوحدات السكنية بالمشروع، حيث أشار وزير الإسكان إلى أن هذا المشروع يشهد تنفيذ 96 عمارة، تضم 3456 وحدة سكنية، وتعرف رئيس الوزراء أيضاً على خطة تسليم تلك الوحدات.

كما زار رئيس الوزراء مشروع سكن كل المصريين بالحي 13 و14 بمدينة العبور الجديدة، وتفقد أحد نماذج الوحدات السكنية، وأوضح وزير الإسكان أن هذا المشروع يشهد تنفيذ 806 عمارات تضم 19344 وحدة سكنية، بنموذج مساحة 90 م2 للوحدة، و 53 عمارة، بإجمالي 1908 وحدات سكنية، بنموذج مساحة 75 م2.

كما استمع رئيس الوزراء الى شرح من الدكتور عاصم الجزار، حول الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الإسكان الاخرى بمدينة العبور الجديدة، حيث أوضح الوزير أن المدينة تشهد أيضا تنفيذ مشروع عمارات الإسكان الإجتماعي بمنطقة الـ 2600 فدان، والذي يتضمن تنفيذ 1198 عمارة بواقع 28752 وحدة سكنية.

وأضاف الوزير أنه يتم تنفيذ عمارات الطابع الحديث فى منطقة الـ 2600 فدان أيضاً بمدينة العبور الجديدة، بعدد 78 عمارة، بإجمالي 1872 وحدة سكنية، حيث أكد وزير الإسكان أنه تم إنجاز كل مستهدفات المشروع، وتم الاستلام المبدئي للوحدات، كما ذكر أن المدينة تشهد أيضا تنفيذ مشروع عمارات سكن مصر، للإسكان المتوسط، بإجمالي 130 عمارة، تضم 3120 وحدة سكنية، حيث أشار إلى الانتهاء من تسليم عدد من العمارات منها بالفعل.

من جهته، أوضح المهندس أحمد علي رئيس جهاز تنمية العبور الجديدة، خلال الجولة، أن مدينة العبور الجديدة تعتبر إمتدادا طبيعي للكتلة العمرانية لمدينتي العبور، والعاشر من رمضان، وتتمتع بموقع متميز على شبكة الطرق الإقليمية، حيث يحدها طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي بطول 22 كم، وطريق القاهرة بلبيس الزراعي بطول 11 كم، والطريق الدائري الإقليمي بطول 22 كم، والطريق الدائري الأوسطي بطول 19 كم، مما يسهل ربط أحياء المدينة الـ 40 بالقاهرة الكبرى والعاصمة الإدارية الجديدة، وتصل المساحة الإجمالية للمدينة لنحو 60 ألف فدان، ومن المقرر أن تستوعب عند اكتمالها حوالي 3 ملايين نسمة بحلول عام 2040، وتوفير قرابة المليون فرصة عمل.

وتطرق علي، خلال الجولة، إلى الموقف التنفيذي للطرق بمدينة العبور الجديدة، مشيراً إلى أن المدينة تشهد تنفيذ الطرق الشريانية الرئيسية ذات الأولوية الأولى بإجمالي تكلفة 975 مليون جنيه، وتتضمن تلك المشروعات أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من شبكة الطرق الرئيسية بالمدينة، وتشمل طريق R1-R2 بطول 15كم، وطريق R6-R3 بطول 16كم، وطريق R5 بطول 15 كم، وطريق R4 بطول 11 كم، وكذا تنفيذ الطريق الرابط بين الطريق الدائري الأوسطي، ومنطقة 2600 فدان والطرق المحيطة، وأعمال الطبقة الرابطة الأسفلتية لمنطقة 212 عمارة.

كما تعرف رئيس الوزراء على الموقف التنفيذي للمرافق بمدينة العبور الجديدة، ويشمل ذلك أعمال تنفيذ الشبكة الداخلية من مياه وصرف وري بمنطقة 2600 فدان، حيث يتم تنفيذ محطة المعالجة الثلاثية المدمجة بطاقة 1000م3/يوم، وانشاء خزان التكديس والخطوط المغذية لمنطقة 2600 فدان والحي 14 بسعة 10 آلاف م3، ومحطة المعالجة الثلاثية بمنطقة 2600 فدان بطاقة 30 ألف م3/يوم، وخط الري قطر 700 مم من محطة المعالجة الثلاثية إلى رافع خزان الري بسعة 6 آلاف م3.

كما تم استعراض المشروعات المستقبلية في مجال المرافق بالمدينة، وكذا استعراض موقف تنفيذ أعمال الكهرباء لمنطقة 2600 فدان والأحياء 13 و14 بالمدينة، وأعمال التليفونات والاتصالات.