استشهاد 27 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على غزة وسط أزمة إنسانية متفاقمة

أسفرت الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة ليل الأحد حتى صباح الاثنين عن استشهاد ما لا يقل عن 27 فلسطينيا، وفقا لمسؤولين صحيين محليين. ولم يصدر أي تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي.

ونفذت إسرائيل ضربات يومية على غزة منذ أن أنهت الهدنة مع حماس الشهر الماضي. وقطعت إسرائيل إمداداتها عن مليوني فلسطيني في القطاع، بما في ذلك الطعام والدواء، منذ بداية مارس، فيما تقول إنه محاولة للضغط على الجماعة المسلحة لإطلاق سراح الرهائن.

وكبدت الغارات الإسرائيلية اليومية والتجويع واسع النطاق سكان غزة الضعفاء خسائر فادحة ، بمن فيهم النساء الحوامل والأطفال. وبدأت أعلى محكمة في الأمم المتحدة يوم الاثنين عقد جلسات استماع حول التزام إسرائيل بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى الأراضي التي تحتلها.

وتقول إسرائيل إن محكمة العدل الدولية منحازة ضدها. وتؤكد أنه تم إدخال ما يكفي من المساعدات خلال فترة الهدنة للحفاظ على السكان، متهمة حماس بسرقتها.

ويقول العاملون في المجال الإنساني إن الإمدادات تنفد بشكل يائس، حيث إن معظم الناس يتناولون وجبة واحدة أو أقل في اليوم. كما يؤكدون أن الأمم المتحدة تراقب توزيع المساعدات عن كثب .