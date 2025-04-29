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قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة شهدت اليوم، في إطار التركيز على موضوع الصناعة وتعزيز التصنيع المحلي، توقيع اتفاقيتين مهمتين.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الثلاثاء، أن الاتفاقية الأولى عبارة عن تحالف استراتيجي بين مدينة الدواء المصرية مع واحدة من كبريات الشركات الأمريكية في صناعة الدواء.

وأوضح أن الاتفاقية تستهدف تعزيز وتقوية صناعة الدواء في مصر، مضيفًا: «من خلال تلك الشراكة تحصل مصر على تأهيل هيئة الغذاء والدواء الأمريكية».

وذكر أن «الاتفاقية تسمح بنفاذ الدواء المصري إلى السوق الأمريكي»، مشددًا على أهمية الاتفاق لتقوية الصناعة المحلية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن «الاتفاقية الثانية لمساهمين بهدف تأسيس شركتين لإنتاج ألياف البوليستر، من أجل تغطية جزء من احتياجات السوق المحلي والتصدير».