تقرير: النيابة العامة السودانية تستدعى شهودا في قضية اتهام البشير بتقويض النظام الدستوري

أصدرت النيابة العامة السودانية، يوم الأربعاء، تكليفاً بالحضور لعدد من شهود الاتهام، لسماع أقوالهم في البلاغ المفتوح ضد الرئيس المعزول عمر البشير ومعاونيه، بتهمة تقويض النظام الدستوري، عبر تدبيره الانقلاب العسكري عام 1989.

ونقلت شبكة "الشروق" السودانية اليوم، عن المتحدث الرسمي باسم هيئة الاتهام بنيابة الخرطوم شمال، معز حضرة، إن المحكمة ستستمع إلى شهادة كل من رئيس الوزراء الشرعي السابق الصادق المهدي، واللواء فضل الله برمة ناصر، والطيب زين العابدين.

وأعلن محامون سودانيون، في 13 مايو الجاري، أن وكيل النيابة في محكمة الخرطوم شمال، وافق على فتح بلاغ ضد البشير ومعاونيه، بتهمة تقويض النظام الدستوري، عبر تدبيره الانقلاب العسكري عام 1989.

وفي 30 يونيو من العام المذكور، نفذ البشير انقلاباً عسكرياً على حكومة رئيس الوزراء الصادق المهدي، وتولى منصب رئيس مجلس قيادة ما عُرف بـ"ثورة الإنقاذ الوطني"، ثم أصبح، بالعام نفسه، رئيساً للسودان، واستمر فى الحكم لمدة 30 عاماً.

وتأتي الخطوة عقب شروع نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية، في 5 مايو الجاري، باستجواب البشير في بلاغات بشأن شبهات "فساد مالي وتمويل إرهاب".