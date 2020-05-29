يسرا: شوفت أمي في مشهد الوفاة بـ«خيانة عهد»

علقت الفنانة يسرا، على النجاح الكبير الذي حققه مسلسل "خيانة عهد"، في موسم رمضان 2020، موضحة أنها منذ أن قرأت السيناريو وقعت في غرام القصة ككل، ووافقت على الفور.

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" على قناة cbc، أنها ذهلت من جودة السيناريو، رغم أنه أول عمل للمؤلف أحمد عادل، خاصة في رسمه للخير والشر الموجود في شخصيات المسلسل، والتحولات التي تظهر خلال الحلقات.

وعن العمل في ظل أزمة فيروس كورونا، أشارت يسرا إلى أنهم انتهوا من تصوير المسلسل قبل عرض الحلقة الأخيرة بيوم واحد، وكانوا يسابقون الزمن للانتهاء منه قبل نهاية الشهر الفضيل، مع الالتزام الكامل بالإجراءات الوقائية، حيث تم تقليل عدد الأشخاص الموجودين خلف الكواليس، فضلا عن الكشف عليهم وقياس درجة الحرارة طوال الوقت، واستخدام المطهرات باستمرار.

وعن النجاح الكبير الذي حققه مشهد دفن نجلها في المسلسل، قالت يسرا إنها تأثرت بالفعل في المشهد لأنها تذكرت وفاة والدتها وكأنها تبكي والدتها حقيقة لا تمثيل، مضيفة: "أنا خارجة من وفاة والدتي وجعي عليها مبيروحش.. بعيش لكن مبيروحش.. حتي المقبرة اللي صورنا فيها كأنها بتقولي أنا أهو جواها".

تابعت: "كنا يوم تصوير المشهد ده في نص شعبان وكنت صايمة .. وطول تصوير المشهد أنا مش شايفة عير أمي.. وهي بتموت أنا كنت بترعش اكتر من اللي عملته في المشهد مليون مرة.. لحظة مريعة افتكرت كل ده.. يمكن حسيتوا بالصدق لأن أنا فعلا مشوفتش غيرها في اللحظة دي".

وتحدثت يسرا عن تعلقها الشديد بوالدتها، موضحة أنها كانت تعلم موعد وفاتها، قائلة: "كنت عارفه انها هتموت في اليوم .. قولت لإلهام شاهين وقتها أمي هتموت بكرا.. معرفش حسيت كده.. وفعلا ماتت في اليوم ده"، وأضافت: "أنا السنة اللي فاتت كنت متضايقة عشان مشتغلتش.. لكن اكتشفت ان ربنا كان كاتبلي ده عشان اقعد تحت رجليها وابقا معاها في لحظاتها الأخيرة.. تخيلي لو عاشت في وقت الكورونا ده واتقالي ممنوع الزيارة ومكنتش جنبها.. مكنتش هقدر... رضاها عليا هو اللي اداني النجاح ده كله".