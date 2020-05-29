عمدة العاصمة الكولومبية: لن نستأنف الأنشطة الاقتصادية وإصابات كورونا تزيد

مددت عمدة بوجوتا كلوديا لوبيز يوم الخميس الحجر الصحي في العاصمة الكولومبية حتى 15 يونيو وأكدت على عدم تنشيط قطاعات اقتصادية جديدة في الأسبوعين المقبلين.



وتخضع كولومبيا لحجر صحي على مستوى البلاد منذ أواخر مارس ، ولكن من المقرر أن يبدأ يوم الإثنين المقبل رفع القيود وإعادة إطلاق المزيد من الأنشطة الاقتصادية.



وقالت لوبيز على تويتر إن مجلس مدينة بوجوتا اتفق مع وزارة الصحة على التدابير التي ستتخذ في العاصمة.



وبحسب إذاعة كاراكول فإن بوجوتا بها أكثر من 8 آلاف حالة "كوفيد 19". وعلى الصعيد الوطني، سجلت كولومبيا أكثر من 24 ألف حالة إصابة ، فيما تجاوز عدد الوفيات 800 شخص.



ووفقاً لكاراكول ، فإن ما يقرب من 45 في المئة من الأسرة في وحدات العناية المركزة في بوجوتا رهن الاستخدام بالفعل. بعض الوحدات غير قادرة على استقبال المزيد من المرضى، ولا تريد السلطات أن تصل جميع الوحدات في المدينة إلى التشبع.



ونقلت صحيفة "إل تيمبو" اليومية عن لوبيز قولها: "لا يمكننا القول أننا سنفتح بينما يتضاعف عدد الاصابات كل 15 يوما."