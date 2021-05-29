وزير الصحة اللبناني يتلقى لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا

تلقى وزير الصحة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن، لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا وذلك في أحد المراكز الطبية المخصصة لتقديم اللقاحات في مدينة بعلبك في إطار مبادرة (ماراثون التلقيح بأسترازينيكا) التى أطلقتها الوزارة لتشجيع اللبنانيين والمقيمين داخل لبنان على تلقي اللقاحات المضادة لكورونا.

وذكرت وزارة الصحة اللبنانية - في بيان اليوم السبت - أن الوزير حمد حسن سيقوم اليوم بجولة على عدد من المراكز المعتمدة من الوزارة لإعطاء لقاح أسترازينيكا.

يذكر أن لقاح أسترازينيكا، يعد الأكثر استخداما داخل لبنان، بينما لا يزال التلقيح باستخدام لقاح شركة فايزر يقتصر على الفئات العمرية المتقدمة في السن.

كان لبنان قد بدأ حملة التلقيح قبل حوالي شهرين باعتماد لقاح "فايزر" بشكل أساسي ليعود ويفتح الباب أمام "أسترازينيكا".

ويشهد لبنان في الأيام الأخيرة تراجعاً في عدد الإصابات بفيروس كورونا، وأعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية أمس تسجيل 298 إصابة جديدة ما رفع العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 539888، كما تم تسجيل 6 حالات وفاة ليصبح عدد الوفيات الإجمالي 7711.