فيتنام تحظر النشاطات الدينية في العاصمة هانوي لحين إشعار آخر

حظرت سلطات العاصمة الفيتنامية هانوي كل التجمعات أو النشاطات الدينية بدءا من اليوم السبت حتى إشعار آخر ضمن إجراءات الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكرت صحيفة "فيتنام نيوز" الفيتنامية على موقعها الإلكتروني، أن تلك الخطوة جاءت بعد ظهور تكتل عدوى كوفيد-19 في مدينة "هو تشي مينه"، أكبر مدن فيتنام من حيث عدد السكان، لافتة إلى أن سبب العدوى كان مهمة كنيسية تسببت في نقل الفيروس لأكثر من 50 شخصا خلال يومين.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من أجل وقف المزيد من التفشي، طلبت سلطات هانوي من المنظمات الدينية والشخصيات البارزة والمسؤولين عنها وتابعيها بالتعاون مع المدينة لمكافحة الجائحة من خلال حظر النشاطات الدينية لحين إصدار تعليمات أخرى، كما حثتهم على عقد محاضراتهم وفعالياتهم عبر الإنترنت.

وطلبت سلطات هانوي أيضا من المنظمات الدينية أن يحثوا المواطنين على إبلاغ السلطات أو المؤسسات العلاجية سريعا بأي عدوى مُحتملة لفيروس كورونا المستجد حتى يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تحولها إلى تفشي.