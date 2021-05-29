تأجيل محاكمة الزوجة والصديق لاتهامهما بقتل «الزوج المخدوع» بالشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار سامي عبدالحليم غنيم، رئيس المحكمة، اليوم السبت، قرارًا في القضية رقم 7854 جنايات صان الحجر لسنة 2020، بتأجيل محاكمة ربة منزل وأمين شرطة؛ لاتهامهما بقتل زوج المتهمة الأولى والتخلص من جثته لوجود علاقة غير شرعية بينهما، وذلك لجلسة الأربعاء المقبل، لمناقشة الطبيب الشرعي.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورد بلاغ بالعثور على جثة (م.إ.ع، 37 سنة)، خفير نظامي من قوة مركز شرطة فاقوس، مُقيم بإحدى قرى المركز، غارقًا في مياه ترعة بصان الحجر، فيما تبين وجود إصابات ظاهرية بالجثة.

وتبين وجود علاقة غير شرعية بين زوجة المجني عليه، وتدعى (س.ص.ح، 27 سنة)، ربة منزل، وصديق المجني عليه وجارهم بالقرية، المدعو (محمود.ي.ع، 39 سنة)، أمين شرطة، حيث اتفقا سويا على التخلص منه.

وتبين من التحريات، أن المتهم أعد لجريمته برميل ممتلئ بالماء واستدرج المجني عليه إلى منزله بالاتفاق مع المتهمة، مقنعًا إياه بالتدرب على الغطس بذلك البرميل لتكتمل جاهزيته للتنقيب عن آثار بالمياه، وبينما غطس المجني عليه في البرميل برأسه حتى قاعدة البرميل، وحال ذلك أمسك المتهم قدماه ضاغطًا إياه لأسفل للحيلولة دون خروجه من البرميل حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وتخلص من الجثة في مكان العثور عليها.

تم ضبط المتهمين، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهما محبوسين إلى محكمة الجنايات، والتي أصدرت قرارها المتقدم.