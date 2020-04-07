كورونا في أمريكا: 84 مليون إصابة ومليون وفاة

استقرت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة دون تغيير كبير اليوم السبت، مقارنة بالفترة نفسها من يوم أمس لتصل إلى 84 مليون إصابة، إلى جانب مليون وفاة، حتى الساعة 0153 مساء بتوقيت نيويورك، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وجاءت الزيادة على المستوى الوطني متماشية مع متوسط الزيادة اليومي البالغ 1ر0% خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة عند 56ر9 مليون إصابة، دون تغيير كبير عن نفس الفترة أمس.

شهدت واشنطن العاصمة زيادة بنسبة 3ر0% في عدد الحالات مقارنة بنفس الفترة أمس، ليصل الإجمالي إلى 149 ألفا و271 حالة.

وسجلت ولاية كولورادو أكبر عدد من الوفيات خلال آخر 24 ساعة، حيث توفي 34 شخصا.