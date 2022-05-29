 رئيس بلدية سيفيرودونيتسك: روسيا لم تتمكن حتى الآن من اقتحام المدينة وسنستمر في المقاومة - بوابة الشروق
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رئيس بلدية سيفيرودونيتسك: روسيا لم تتمكن حتى الآن من اقتحام المدينة وسنستمر في المقاومة

أ ش أ
نشر في: الأحد 29 مايو 2022 - 8:34 ص | آخر تحديث: الأحد 29 مايو 2022 - 8:34 ص

أكد رئيس بلدية سيفيرودونيتسك الأوكرانية "أولكسندر ستريوك" ، أن روسيا استقدمت معدات كثيرة لاقتحام المدينة إلا أنها لم تتمكن حتى الآن من تحقيق ذلك ، مضيفا أن المدينة ستستمر في المقاومة.
وأشار ستريوك ـ حسبما أفادت قناة ( فرانس 24) الإخبارية اليوم الأحد ـ إلى تفاقم الوضع الصحي في المدينة التي كان يسكنها 100 ألف نسمة قبل الحرب.
وأضاف المسؤول الأوكراني أن القصف المتواصل يجعل من الصعب إيصال إمدادات إلى المدينة ولا سيما مياه الشرب في حين أن الكهرباء مقطوعة عنها منذ أكثر من أسبوعين، مشيرا إلى أن مركز المساعدة الإنسانية في المدينة علق نشاطه.


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