 النائب أحمد فوزي: لا توجد مواجهة لجشع التجار.. وبعض الأسعار غير منطقية - بوابة الشروق
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النائب أحمد فوزي: لا توجد مواجهة لجشع التجار.. وبعض الأسعار غير منطقية

صفاء عصام الدين
نشر في: الأحد 29 مايو 2022 - 5:16 م | آخر تحديث: الأحد 29 مايو 2022 - 5:16 م

انتقد النائب أحمد فوزي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلو كلمة الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ من خطة واضحة لمواجهة جشع التجار في الآونة الأخيرة، والتي أصبح المواطن يعاني من الأسعار وعدم قدرته المالية على مواجهة الارتفاعات المتتالية بشكل غير منطقي.

وقال فوزي، في كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، أنه كان يتمني رؤية واضحة من وزارة التموين حول الاكتفاء الذاتي من القمح في ظل حديث عالمي عن أزمة عالمية كبيرة في سلاسل الإمداد وتوريدات القمح بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

وأكد فوزي، ضرورة تعاون وزراة التموين والزراعة وجميع الجهات الحكومية المعنية لمواجهة جشع التجار وارتفاع الأسعار وإحكام الرقابة على الأسواق.

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