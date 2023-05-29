



سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم الاثنين، مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والعربية، فيما مالت تعاملات المؤسسات الأجنبية والمستثمرين المصريين الأفراد نحو البيع.



وربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4 مليارات جنيه ليبلغ مستوى 119ر1 تريليون جنيه وسط تعاملات كلية بلغت 4ر2 مليار جنيه تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية ،فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 3ر2 مليار جنيه.



وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية (إيجي إكس 30) بنسبة 47ر0 في المائة لينهي التعاملات عند مستوى 84ر17211 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 23ر1 في المائة لينهي التعاملات عند مستوى 01ر3239 نقطة، وشملت الارتفاعات مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقا والذي أضاف نحو 17ر1 في المائة لينهي التعاملات عند مستوى 5ر4844 نقطة.