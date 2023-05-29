قال النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب: "الدولة تسعى لتحسين مناخ الاستثمار، ونحتاج قانون للضرائب الموحد، فكل مايتم من تعديلات تصل إلى 22 تعديلا، تحتاج ضمها في قانون واحد لتسهيل قراءة المشهد الضريبي بسهولة".



واصل بعدها: "يجب ثبات تلك التعديلات لفترة لا تقل عن 5 سنوات لطمأنة المستثمر، وأن يكون هناك لائحة تنفيذية سهلة، وهي مطالب على وزير المالية الحالي رعايتها وإدخالها حيز التنفيذ فورا.



واختتم بالقول: التعديلات المطروحة على القانون متوازنة وعادلة وتحقق العدالة الاجتماعية، وأوافق عليه وأدعم حوكمة فكرة الصناديق العقارية والتوسع فيها.



وقال النائب سيد شمس عضو مجلس النواب، إن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية، تأتي في صالح المواطن الغلبان بالمقام الأول.



وأضاف شمس: بكل تأكيد لا نريد إضافة أعباء على كاهل المواطنين، لذلك أوافق على القانون، وأشجع باقي الأعضاء على تمرير تعديلات القانون الداعمة للمنظومة الضريبية والاقتصاد المصري ككل.



جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، ومشروع قانون مقدم من النائبة ميرفت آلكسان و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل.