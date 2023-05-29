 سول تحذر بيونج يانج من خطتها لإطلاق قمر صناعي الأسابيع المقبلة - بوابة الشروق
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سول تحذر بيونج يانج من خطتها لإطلاق قمر صناعي الأسابيع المقبلة

أ ش أ
نشر في: الإثنين 29 مايو 2023 - 10:52 ص | آخر تحديث: الإثنين 29 مايو 2023 - 10:52 ص

 

حذرت كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، بشدة من خطة كوريا الشمالية لإطلاق قمر صناعي في الأسابيع المقبلة، وتعهدت بجعل بيونج يانج تدفع "الثمن" إذا مضت قدما في الإطلاق.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الكورية- في بيان، أوردته وكالة أنباء (يونهاب)- إنه تم عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الوطني، في وقت سابق من اليوم؛ لبحث المساءلة.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية "نحذر بشدة من إعلان كوريا الشمالية عن الأعمال الاستفزازية التي تهدد السلام الإقليمي، ونحثها على السحب الفوري لخطة الإطلاق غير القانونية"، محذرًا من أن كوريا الشمالية ستدفع "الثمن المستحق" وستعاني من "العواقب الوخيمة" إذا مضت قدما في الإطلاق.

يذكر أن وسائل الإعلام اليابانية ذكرت أن كوريا الشمالية أبلغت طوكيو بأنها ستطلق صاروخًا فضائيًا يحمل قمرًا صناعيًا، في الفترة ما بين 31 مايو و11 يونيو.

وفي الأسبوع الماضي.. أعلنت بيونج يانج تكملة الاستعدادات لتحميل أول قمر صناعي عسكري للتجسس على صاروخ، مما أثار تكهنات بأنها قد تطلقه في أقرب وقت من يونيو.


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