حزب الله اللبناني يستهدف موقع البغدادي الإسرائيلي بالصواريخ والمسيّرات

أعلن "حزب الله" اللبناني، في بيان بعد ظهر اليوم الأربعاء، أن عناصره استهدفوا موقع "البغدادي" الإسرائيلي ‏بالأسلحة الصاروخيّة والمسيّرات الانقضاضيّة. واستهدفت المدفعية الإسرائيلية عددا من المناطق في جنوب لبنان.

وقال "حزب الله" في بيانه إنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة... شنّت المقاومة ‏الإسلاميّة هجومًا مركّبًا بالتتالي على موقع البغدادي بدأ باستهداف الموقع وحاميته وانتشار جنوده ‏بالأسلحة الصاروخيّة، وأتبعتها بمسيّرات انقضاضيّة محمّلة بالقنابل استهدفت غرفة عمليّات الموقع ‏والمراقبة أصابت أهدافها.. وحققت إصابات في الجنود"‏.

وكان "حزب الله" قد أعلن في بيانين منفصلين سابقين أن عناصره استهدفوا صباح اليوم الأربعاء التجهيزات ‏التجسسية المستحدثة في موقع "الراهب" الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة. واستهدفوا جنودا إسرائيليين في "حرش شتولا" بالقذائف المدفعية.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية بعد ظهر اليوم منطقة "الميسات" في أطراف بلدة "الوزاني" في جنوب لبنان، كما قصفت أحد المنازل في بلدة "كفركلا" في جنوب لبنان، وقبل ظهر اليوم قصفت أطراف بلدتي "الناقورة" و"علما الشعب".

وتعرض موقع للجيش اللبناني صباح اليوم عند أطراف بلدة "علما الشعب" في جنوب لبنان، لرشقات رشاشة أطلقتها القوات الإسرائيلية من دون وقوع إصابات، بحسب ما أعلن مراسل قناة "المنار".

وصباح اليوم قصفت المدفعية الإسرائيلية منطقة "وادي حسن" عند أطراف بلدتي "الجبين" و"شيحين" في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.