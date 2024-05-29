أكد سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي أن مجلس إدارة الأحمر يدرس تكريم الفريق الأول، بعد الفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، للمرة الثانية عشر في التاريخ.

وقال سعد شلبي في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس تو: "أثناء مشاركة منتخب مصر في بطولة كأس أمم أفريقيا التي أقيمت في الكاميرون غاب عن الأهلي 8 من لاعبيه لوجودهم مع المنتخب بخلاف اللاعبين الأجانب، ومحمود الخطيب كان له رأي واضح أن مصر فوق الجميع ومصلحة المنتخب قبل أي شيء، هذا هو مبدأ النادي الأهلي ولا يتغير".

وأضاف: "بعد مباراة مازيمبي مباشرة في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بدأنا الاستعداد للنهائي سواء الذهاب في تونس أو الإياب في القاهرة".

وتابع: "محمود الخطيب خضع لبعض الفحوصات مؤخرًا وللأسف فإن نتائجها ليست جيدة لأنه طوال الفترة الماضية كان يخالف البرنامج العلاجي الذي يتضمن عدة محاذير منها تجنب التعرض لضغوط أو مشاهدة المباريات في الملعب، كما أنه وافق على طلب مجلس الإدارة أن يكون هو رئيس بعثة الفريق في تونس".

وأكمل: "الاتحاد الأفريقي لكرة القدم هو صاحب القرار فيما يتعلق بموعد ومكان مباراة كأس السوبر الأفريقي، وحتى الآن لم نتواصل معه لمعرفة هذه التفاصيل".

وواصل: "في الوقت الحالي نركز على منح اللاعبين فترة راحة بعدما تعرضوا لأحمال تدريبية كبيرة في الفترة الماضية، ونتمنى أن يحدد الاتحاد الأفريقي موعدا لمباراة السوبر القاري يتناسب مع أجندة البطولات التي يشارك فيها الأهلي".

وأتم سعد شلبي تصريحاته قائلًا: "هناك مشاورات في إدارة الأهلي بخصوص إقامة حفل لتكريم الفريق الأول، لكن أعضاء مجلس الإدارة يفضلون الانتظار لحين عودة الجهاز الفني من إجازته ووجود جميع اللاعبين لمنح التقدير إلى هذا الجيل الذي صنع تاريخا فريدًا".