دبلوماسي صيني يبحث مع رئيس وزراء اليابان قضايا تشمل تايوان وفوكوشيما

التقى ليو جيانشاو، الذي يقود الذراع الدبلوماسية بالحزب الشيوعي الصيني، مع رئيس وزراء اليابان، فوميو كيشيدا، اليوم الأربعاء وناقش الجانبان قضايا، من بينها تايوان وفوكوشيما، حسب بيان صادر عن الإدارة الدولية للجنة المركزية بالحزب.

وأضاف ليو أنه من المصلحة المشتركة للصين واليابان الحفاظ على الاستقرار في مضيق تايوان ويتعين على اليابان الالتزام بمبدأ الصين واحدة، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.

وأضاف ليو أن اليابان يتعين أن تتعامل بشكل جيد مع قضايا، مثل تصريف مياه الصرف الصحي النووية.

وتابع ليو أن الصين مستعدة لتعزيز التبادلات مع اليابان لتعزيز تنمية العلاقات الثنائية.

وذكر كيشيدا أن المشاركة بين أحزاب سياسية ، أمر مهم للعلاقات بين اليابان والصين ويأمل في أن تقود زيارة ليو إلى مزيد من التبادلات، حسب بيان صادر عن وزارة الخارجية اليابانية.

والتقى ليو أيضا بوزيرة خارجية اليابان، يوكو كاميكاو، قائلا إن الجانبين يتعين أن يعززان التبادلات بين الأحزاب السياسية وتعزيز استئناف التبادلات بين الأفراد، حسب بيان منفصل.