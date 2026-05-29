أعاني كثيرًا من تساقط شعري وتقصفه ومظهره الجاف. أشتري كل ما تقع عليه عيني من مستحضرات تجميل الشعر ومقاومة سقوطه وما يعد بلمعانه الدائم دون جدوى. ما الذي يجعل الشعر يبدو قويًا لامعًا، ويقاوم جفافه من مستحضرات تتوافر في الأسواق؟

لطالما كانت تلك شكوى الكثيرات، ورغم سهولة الرد ووضوحه فإنهن يتجاهلن الأمر، ويسعين دائمًا لشراء مستحضرات باهظة الثمن عديمة الفائدة. والإجابة تتلخص في أن صحة الشعر جزء من صحة الإنسان، وما يعود عليه من فائدة يأتي عبر ما يصله من غذاء في شبكة الأوعية الدموية التي تغذي فروة الرأس، إلى جانب الاهتمام الكافي بغسله بشامبو ملائم لنوع الشعر وتدليك فروة الرأس يوميًا لبضع دقائق، بما يؤدي إلى تنشيط الدورة الدموية.

لذا فإن الاهتمام ببعض الفيتامينات التي لها علاقة بنمو الشعر والحفاظ على حيويته أمر ضروري.

* فيتامين (أ): مهم لتقوية بصيلات الشعر والحماية من الإصابة بالقشرة. كما يساعد في إنتاج المادة الدهنية التي تؤمن رطوبة الشعر ونعومته وتحميه من الجفاف. ويتوافر فيتامين (أ) في الجزر والكبد الحيواني والبروكلي والسبانخ والبطاطا والبيض، ويمكن بالطبع تناوله في صورة كبسولات إذا لزم الأمر.

* فيتامين (ب2): ضروري لإتمام عمليات التمثيل الغذائي للدهون والبروتينات والسكريات، ويؤدي نقصه إلى تساقط الشعر. ومن أهم مصادره المكسرات واللحوم والخضراوات الورقية والألبان والأسماك.

* فيتامين (ب3): يسهم في تحسين الدورة الدموية لفروة الرأس، ومن أهم مصادره الخضراوات الورقية ومشتقات الألبان واللحوم والبيض والسمك والبقول والحبوب الكاملة.

* فيتامين (ب5): يمنح الشعر قوته ولمعانه، أما نقصه فيؤدي إلى تهيج فروة الرأس وسقوط الشعر. ومن أهم مصادره البقوليات وفطر عيش الغراب والأسماك والخميرة والمكسرات والحبوب الكاملة.

* فيتامين (ب6): يؤدي نقصه إلى سقوط الشعر وبطء نموه.

* فيتامين (ب7) أو البيوتين: يعد أهم أعضاء مجموعة فيتامين ب المركب بالنسبة للشعر، ونقصه يؤدي إلى تساقط الشعر وفقدانه الحيوية. ومن مصادره البيض والمكسرات والخس والجزر والكرنب واللحوم والدجاج. وتؤمن بيضة واحدة يوميًا حاجة الإنسان من البيوتين.

* فيتامين (ب12): لا يوجد إلا في المنتجات الحيوانية مثل اللحوم وكبد البقر والمأكولات البحرية.