ذبح 749 أضحية مجانا في المجازر الحكومية بالشرقية خلال ثالث أيام عيد الأضحى

تواصل الفرق الطبية بمديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، المرور على المجازر الحكومية؛ لمتابعة انتظام سير العمل بها واستقبال وذبح أضاحي المواطنين مجانا، بالتعاون بين إدارات المجازر والتفتيش على اللحوم والإرشاد بالمديرية، لتوقيع الكشف على الأضاحي قبل وبعد أعمال الذبح، مع الاستضافة لحين انتهاء أعمال الذبح والتجهيز وتعبئة اللحوم الخاصة بالجمعيات الأهلية لتوزيعها على الأسر المستحقة.

وأوضحت المديرية، في بيان اليوم، أنه تم ذبح 749 أضحية داخل المجازر الحكومية مجانا خلال ثالث أيام عيد الأضحى، ليصل إجمالي ما تم ذبحه خلال الأيام أول وثاني وثالث أيام العيد إلى 3009 أضاحي، مع تفعيل غرفة العمليات المركزية بالمديرية والغرف الفرعية بالإدارات الخارجية التابعة لها بالمراكز المختلفة، لتلقي الشكاوى، وتفعيل بروتوكول التعاون مع جهاز شئون البيئة لضبط حالات الذبح خارج المجازر المخصصة لذلك، لما تسببه من تلوث للحوم والبيئة بمخلفات الأضاحي، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

ودعا المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، المواطنين إلى الالتزام بذبح الأضاحي داخل المجازر الحكومية المعتمدة، التي تستقبل الأضاحي مجانا طوال أيام عيد الأضحى المبارك، مؤكدا أن المحافظة وفرت 16 مجزرا بمختلف المراكز والمدن لتقديم الخدمة للمواطنين بصورة آمنة وحضارية.

وشدد المحافظ على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي محاولات للذبح في الشوارع أو الأماكن العامة، حفاظا على الصحة العامة والبيئة والمظهر الحضاري للمحافظة.