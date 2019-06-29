رئيس شعبة «الذهب»: تراجع المبيعات بسبب تركيز المواطنين على الاحتياجات الأساسية

أمين: ننتظر تقرير البنك الفيدرالى عن أسباب ارتفاع الأسعار

أكد رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، وصفى أمين، عدم إقبال المواطنين على بيع وشراء المصوغات الذهبية، قائلا: «إن الذهب يعتبر من الكماليات التى لا يحتاجها المواطنون، كونها ليست من ضمن أولوياتهم».



وأضاف أمين فى تصريحات لـ«الشروق»، أن دخل المواطنين أصبح للاحتياجات الأساسية، قائلا: «إنه عندما يكون هناك فائض فى مصادر الدخل قد يلجأ المواطنون لشراء الذهب».



وقال أمين: إن الشعبة تنتظر التقرير الذى سيعلنه البنك الفيدرالى الأمريكى عن أسباب ارتفاع الذهب وهبوطه خلال يومين بشكل مفاجئ، لافتا إلى أن عيار 21 سجل نحو 654 جنيها مقابل 662، أمس الثلاثاء، مشيرا إلى أن أسباب ارتفاع سعر الذهب وهبوطه مرتبط بمشاكل منطقة الخليج والخلافات بين إيران وأمريكا.



وخلال جولة ميدانية بأسواق الذهب بمنطقتى الموسكى وحلوان رصدت «الشروق»، ارتفاع سعر جرام الذهب، خلال الأسبوع الماضى، وذلك بعد أن شهد عدة انخفاضات متتالية على مدى الشهر الماضى.



و قال ميلاد عبدالمسيح، أحد تجار الذهب: إن ارتفاع أسعار الذهب وهبوطه المفاجئ يؤثر بشكل أكبر على حركة البيع والشراء، قائلا «المواطنون ينتظرون استقرار أسعار الذهب لكى يقدموا على خطوة الشراء خاصة وأنها سلعة من الكماليات وليست أساسية».



وقال محمد سليمة، صاحب أحد محال الذهب، بسوق الصاغة فى الموسكى: إن سعر جرام الذهب ارتفع بمقدار 25 جنيها، موضحا أن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 650 جنيها، بعدما كان يباع قبل أسبوع بأسعار تتراوح بين 620 و625 جنيها للجرام، بينما وصل سعر عيار 18 إلى 557 جنيها للجرام، مرتفعا من 530 جنيها، وارتفع سعر عيار 24 من 718 جنيها إلى 734 جنيها للجرام الواحد.



وأرجع سليمة، ارتفاع سعر الجرام إلى تأثره بارتفاع سعره فى الأسواق العالمية، قائلا: «إن مصر ليست معزولة عن العالم وبالتالى تتأثر بارتفاعات وانخفاضات الذهب فى الأسواق العالمية، وأن الأسعار ارتفعت نظرا للطلب العالى على الذهب خلال الأيام الماضية».



وأكد محمد زياد، صاحب محل مجوهرات بمنطقة حلوان، أن أسعار الذهب تتحدد وفقا لأسعار الدولار فى مصر وأسعار الذهب عالميا، وبالتالى فالذهب منتج لا يتحكم فى أسعاره أى تاجر، مؤكدا أن الاختلاف الوحي د يكمن فى سعر المصنعية التى تتحدد وفقا لحجم الشغل المبذول فى كل قطعة.