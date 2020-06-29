إيهاب فهمي ينضم لأسرة فيلم قبل الأربعين

انضم الفنان إيهاب فهمي إلى أسرة فيلم "قبل الأربعين"، وهو أخر المنضمين لهذا العمل، والذي يجري له حالياً الاستعداد المكثف للبدء في مرحلة التصوير في منتصف الشهر المقبل.

وأوضح إيهاب أنه عندما عرض عليه سكربيت هذا العمل، والتعرف على النجوم المشاركين، جذبته الحبكة الفنية والقراءة باستفاضة في السيناريو للتعرف على هذا السر مما جعله يتخذ القرار بالموافقة دون تفكير وتردد.

وأشار إيهاب إلى أنه يراهن على تقديم قماشة مختلفة للجمهور لم يقدمها من قبل، وذلك لجاذبية وقوة حدوته هذه الملحمة الفنية.

تدور أحداث فيلم "قبل الأربعين" الإثارة والتشويق والرعب النفسي على مخاوف الشخصيات وعدم الاستقرار العاطفي وغيرها.

الجدير بالذكر أن فيلم قبل الأربعين، يتضمن كوكبة ونخبة من النجوم، وهم الفنانة داليا مصطفى، بسمة، هالة فاخر، إيهاب فهمي، أحمد جمال سعيد، محمد علي رزق، سامى مغاوري، معتز هشام، لبنى ونس، جميل برسوم، وآخرين، وهو من إنتاج شركة بروماكس للإنتاج والتوزيع السينمائي للمنتج شادي صبره، ومدير تنفيذي محمد كامل، ومنتج فني هاني حليم، ومستشار إعلامي حسام صلاح، ومن قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج معتز حسام.