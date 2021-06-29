عماد الدين حسين: يجب على المرأة الاجتهاد للحفاظ على مكتسبات تمكينها

- المرأة حصلت على حقوق كثيرة في الفترة الأخيرة وتمثيلها في البرلمان أصبح قويا وواضحا

في إطار مناقشات قضايا المرأة التي تتصدر الساحة حاليًا في مصر على كل المستويات (القانونية، والتشريعية، والإعلامية)، وأيضا منصات التواصل الاجتماعي، أقيمت مائدة مستديرة لمناقشة "دور الإعلام في التوعية والدفع بتمكين النساء والفتيات".

قال عماد الدين حسين، النائب بمجلس الشيوخ ورئيس تحرير جريدة "الشروق"، إن المرأة حصلت على حقوق عديدة خلال الفترة الأخيرة، ويمكن ملاحظة ذلك في عدة مجالات، مثل مجلسي الشيوخ والنواب؛ حيث إن تمثيل النساء أصبح واضحا وقويا داخلهما.

وأضاف، خلال كلمته، أن المرأة حصلت على حق التعيين في القضاء والنيابة، وهذه الخطوات نابعة من قرارات ثورية وقوية في المجتمع، وأكد أن القرارات التي تمهد لتمكين المرأة يجب أن يقابلها جهدا من قبل النساء؛ للحفاظ على ما حصلن عليه من مكتسبات.

وأشار إلى أن نسبة الفتيات في أقسام الإعلام أكبر من الرجال، لكن في صالات التحرير، يوجد قيادات أغلبها من الرجال، وهذا يعد تمييزا، لكن هناك أسباب تجعل هذا يحدث، منها الوظائف الأخرى التي تقوم بها المرأة في المجتمع؛ لذلك يجب خلق تنافس حقيقي ومتساوِ حتى لا يحدث تمييز، موضحًا أن الفصل يجب أن يكون بالكفاءة وليس التمييز الإيجابي للمرأة.

وأوضح أنه يجب العمل على أرض الواقع مع المجتمع، وعدم الاكتفاء بالحديث الجميل والمنمق؛ لأن العمل هو ما يغير الصورة المرسخة في عقول أفراد المجتمع.

ومن جانبها، قالت ميرال كرم، استشاري منظمة "بلان إنترناشيونال" الخاصة بدعم القضايا المتعلقة بالنوع الاجتماعي، إنه يجب دعم وسائل الإعلام في دورها الذي تقوم به لتعزيز دور الفتيات وتشكيل صورة ذهنية عنهن في المجتمعات.

وأضافت أنه يجب أيضًا دعم ما يقدم بوسائل الإعلام بمختلف صورها، عن أدوار النساء في المجتمع وترسيخ الصورة الإيجابية والقوية عنهن، وذلك إيمانًا بدور المرأة في المجتمع.

وأشارت إلى أن تاريخ الإعلام المصري عند النظر إليه، يسهل ملاحظة أنه يساعد في تشكيل الوعي منذ الصغر، إضافة إلى قدرته على تغيير الصور النمطية والسلبية عن المرأة، ولذلك يجب دعمه في كل شيء جيد يقدم عن المرأة؛ بهدف تشكيل وعي الجمهور.

ومن جانبها، أكدت أسماء زغلول، مدير مشروع "مستقبلنا في تكمينا"، أن المشروع بدأ يوليو 2019، ومن المقرر أن ينتهي يوليو 2024، وهدفه تمكين مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق أهداف أساسية، منها القضايا المتعلقة بزواج القاصرات.

وأوضحت أن المشروع يهدف أيضًا إلى التوعية بقضية ختان الإناث والتثقيف الجنسي والصحة الإنجابية، مشيرة إلى أن المشروع يعمل في 3 محافظات مصرية.

ويقام هذا المؤتمر بحضور عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ ورئيس تحرير جريدة "الشروق"، ومحمد الهواري مدير تحرير جريدة "المصري اليوم"، ومحمود سامي عضو مجلس الشيوح، ونيفين عبيد الباحثة في قضايا التنمية والنوع الاجتماعي، إضافة إلى الدكتورة أمل حمادة مدير وحدة دراسات المرأة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، وعلاء الغطريفي رئيس التحرير التنفيذي لمجموعة "أونا" للصحافة والإعلام.