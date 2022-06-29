زار رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نجيب ميقاتي، قصر بعبدا الرئاسي صباح اليوم الأربعاء لإطلاع الرئيس العماد ميشال عون على نتائج الاستشارات النيابية التي أجراها، وأعلن أنه سلم عون تشكيلة حكومية.

وقال ميقاتي بعد لقائه عون: "سلمت الرئيس عون التشكيلة الحكومية التي أراها مناسبة".

وكان ميقاتي قد أنهى أمس الثلاثاء الاستشارات النيابية غير الملزمة التي كان بدأها لتأليف حكومة جديدة، وأعلن أن الحكومة الجديدة ستستكمل ما بدأته الحكومة الماضية.

والتقى ميقاتي خلال الاستشارات النيابية غير الملزمة الكتل النيابية والنواب المستقلين وفق برنامج حددته الأمانة العامة لمجلس النواب، للاطلاع على آرائهم المتعلقة بتشكيل الحكومة.

وكان رئيس الجمهورية قد أجرى الخميس الماضي استشارات نيابية ملزمة لتسمية رئيس الحكومة المكلف.

وكلف عون، ميقاتي بتأليف حكومة جديدة بناء على نتيجة الاستشارات النيابية، حيث حصل ميقاتي على 54 صوتا من أصوات النواب، ونال نواف سلام 25 صوتا، في حين لم يسم 46 نائبا أحدا لتكليفه بتشكيل حكومة جديدة.

وكانت حكومة ميقاتي السابقة، التي تشكلت في العاشر من سبتمبر الماضي، قد أصبحت حكومة تصريف أعمال بعد بدء ولاية مجلس النواب الجديد في مايو الماضي.

وبعد تأليف الحكومة، يتعين أن تنال ثقة المجلس النيابي بعد مناقشة بيانها الوزاري.