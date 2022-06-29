ورشة عمل لأعضاء مكتب خدمة المستثمرين بمحافظة الإسماعيلية

استقبل هشام الطويل السكرتير المساعد لمحافظة الإسماعيلية اليوم الثلاثاء، وفدا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة خلال زيارتهم لتنفيذ ورشة عمل لأعضاء مكتب خدمة المستثمرين بالمحافظة؛ لطرح الفرص الاستثمارية على الخريطة الاستثمارية من خلالهم، وذلك في حضور ، تامر العطار مدير مكتب خدمة المستثمرين بالمحافظة.

وذكرت المحافظة في بيان صادر أن الوفد ضم نانسي فخر رئيس الإدارة المركزية للخريطة الاستثمارية بالهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة و أيمن حمزة مسئول ملف الإسماعيلية و مي طه و بسمة عزت مسئولي الدعم الفني بالخريطة .

وأوضح البيان أنه تمت إجراءات الطَرْح الإلكتروني من خلال مرحلتين، حيث تم اطلاق المرحلة الأولى في عام ٢٠١٧ و تم خلالها عرض محل الفرص الاستثمارية المتاحة بكل أنحاء الجمهورية قطاعيًا أو بالمحافظات و توفير فرص البحث و مد المستثمرين بالخدمات و زيادة فرصة البحث على الخريطة بالقطاع أو المحافظة للاستثمار بها، فيما تم إطلاق المرحلة الثانية في فبراير ٢٠٢٢ و التي يتوفر بها خدمات و فرص أكثر و يستطيع المستثمر المفاضلة بين الفرص المتاحة و كذلك اقتراح فرصة لصديق أو مستثمر بمكاتب أُخرى و ضمان الشفافية للمستثمرين و تحقيق المصداقية و إتاحة كل المعلومات للمستثمر.

وأضاف البيان أن البوابة الإلكترونية تشمل كل القوانين الحاكمة للاستثمار، المناطق الاستثمارية، المناطق الحرة، طرق الاستثمار بالأخص الفرص الاستثمارية عن طريق GIS مع توفير كافة الخدمات القريبة للمنظمة المراد الاستثمار بها (مواني، طرق، خدمات معاونة).

وقالت نانسي فخر إنه تم إطلاق الخريطة الاستثمارية في عام ٢٠١٧ و تم من خلالها عرض الفرص الاستثمارية المتاحة للاستثمار في جمهورية مصر العربية مُوَزعة قطاعيًا و بالمحافظات كأداة للترويج للاستثمار في مصر عمومًا و الفرص الاستثمارية خصوصًا، و تم إطلاق الإصدار الجديد من الخريطة الاستثمارية في فبراير ٢٠٢٢، بناءً على توجيهات الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن زيارة اليوم تأتي لتنفيذ ورشة عمل لأعضاء المكتب بالإسماعيلية لفتح حسابات خاصة بجهات الولاية لإدخال الفرص الخاصة بالمحافظة بأنفسهم ، خاصة وأن محافظة الإسماعيلية تعد من أوائل الجهات المتعاونة كجهات ولاية مع الهيئة العامة للاستثمار ممثلة في الخريطة الاستثمارية.

وبدوره أشار الدكتور ايمن حمزة مسئول ملف الإسماعيلية بالهيئة أنَّ محافظة الإسماعيلية هي من أكثر المحافظات تعاونًا كجهات ولاية مع الهيئة العامة للاستثمار فى إرسال IP الأجهزة الخاصة بها لفتح الخريطة و الأكونتات الخاصة بالمحافظة، و لذلك فالإسماعيلية أول محافظة يتم تنفيذ هذه الورش بها؛ لتغطية الفرص الاستثمارية عليها كتمهيد للطرح الإلكتروني حيث تكون كل محافظة على دراية بما تملكه من فرص.