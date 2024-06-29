مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة في في جنوب لبنان وقصف إسرائيلي على بلدات جنوبية

شنت مسيرة إسرائيلية، اليوم السبت، غارة استهدفت سيارة في جنوب لبنان، وقصفت المدفعية الإسرائيلية بالقذائف الفوسفورية أطراف عدة قرى في جنوب لبنان.

وشنت مسيرة إسرائيلية غارة استهدفت سيارة في بلدة "خربة سلم" في جنوب لبنان، من دون أن تصيبها ونجاة سائقها، وقصفت المدفعية الإسرائيلية بالقذائف الفوسفورية أطراف عدد من القرى في القطاع الشرقي، في جنوب لبنان بينها بلدات "طلوسة"، و"بني حيان" و"مركبا"، وتسبب القـصف باندلاع حرائق في المنطقة المستهدفة، بحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وأطلقت القوات الإسرائيلية النار من الرشاشات الثقيلة باتجاه بلدة "كفركلا" الحدودية في جنوب لبنان.

وأصيب شخص في وقت سابق من اليوم السبت في قصف مسيرة إسرائيلية لدراجة نارية في جنوب لبنان .

وأفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن "مسيرة معادية أغارت على حي الدير بين ميس الجبل وحولا، صباح اليوم ، مستهدفة دراجة نارية، ونتج عنها إصابة شخص نقله متطوعو الدفاع المدني إلى المستشفى" وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.