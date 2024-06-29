البحرين تطالب بإصدار قرار عاجل لوقف إطلاق النار على الحدود اللبنانية الإسرائيلية

بتوجيهات من العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وفي إطار رئاسة مملكة البحرين للقمة العربية الثالثة والثلاثين، تابعت مملكة البحرين، ببالغ القلق تطورات الأحداث والتصعيد العسكري على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.



وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء البحرينية «بنا»، اليوم السبت، أكدت المملكة في إطار التنسيق مع الجمهورية اللبنانية الشقيقة، على ضرورة تجنب التصعيد العسكري، والحيلولة دون اتساع دائرة النزاع في المنطقة، حفاظًا على أمن لبنان الشقيق، في إطار السعي إلى تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في الإقليم.

ودعت المملكة إلى وقف إطلاق النار بين الجانبين والعمل على تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701، واللجوء إلى الحلول السلمية عبر التفاوض بين البلدين؛ حفاظا على حياة السكان المدنيين وأمن واستقرار المنطقة.

وأكدت البحرين دعمها للجهود التي يبذلها المبعوث الأمريكي إلى لبنان والمبعوث الفرنسي إلى لبنان، ومساندة مساعيهما لخفض التصعيد والتوتر وتحقيق الأمن والاستقرار على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وطالبت بالتدخل العاجل، وإيلاء الاشتباكات العسكرية على الحدود اللبنانية الإسرائيلية ما تستحقه من اهتمام، وإصدار قرار عاجل بوقف إطلاق النار حرصا على عدم اتساع دائرة الصراع، لما لذلك من تداعيات خطرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.