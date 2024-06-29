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بوتين: بناء السفن أحد القطاعات ذات الأولوية في الصناعة والاقتصاد الروسي

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

نشر في: السبت 29 يونيو 2024 - 2:32 ص | آخر تحديث: السبت 29 يونيو 2024 - 2:32 ص

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، العمال والمحاربين القدامى بمناسبة يوم بناء السفن، الذي يتم الاحتفال به في 29 يونيو، مؤكدا أن بناء السفن أحد القطاعات ذات الأولوية في الصناعة والاقتصاد الروسي.

وقال بوتين في تهنئته بمناسبة يوم بناء السفن نشر على موقع الكرملين: «أهنئكم بعيدكم المهني"، يوم بناء السفن يعتبر بحق أحد القطاعات الرئيسية ذات الأولوية في الصناعة المحلية والاقتصاد ككل».

وأضاف إن الإمكانات الإنتاجية الفكرية والبشرية القوية لبناء أخواص السفن ومكاتب التصميم تسمح ببناء سفن حربية ومدنية حديثة.

وأشار بوتين إلى أنه يجري بشكل نشط بناء أسطول للركاب والأبحاث والبضائع وصيد الأسماك، ويتم إنتاج معدات بحرية فريدة من نوعها لتطوير أعماق المحيطات.

ولف إلى أنه بفضل شركات بناء السفن، يتم تطوير طرق لوجستية دولية جديدة، كما يتم تطوير خدمات الأنهار والعبارات، التي تعتبر مهمة للمناطق.

وشدد بشكل خاص على أن كاسحات الجليد النووية الروسية، التي ليس لها مثيل في العالم، تلعب دورًا كبيرًا في التنمية الاقتصادية في القطب الشمالي وتخدم تطوير طريق بحر الشمال.

وكان بوتين، قد أعلن اليوم، أن روسيا تحتاج إلى البدء في إنتاج صواريخ أرضية متوسطة وقصيرة المدى واتخاذ قرارات بشأن نشرها بما يتناسب مع الإجراءات الأمريكية.

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