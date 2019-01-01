ارتفاع صافي أرباح أنشطة «سانوفي» الفرنسية للأدوية خلال الربع الثاني

أعلنت شركة صناعة الأدوية الفرنسية "سانوفي" اليوم الاثنين تحسن أدائها خلال الربع الثاني من العام الحالي، في الوقت الذي رفعت فيه توقعاتها لنتائج العام الحالي ككل.

وذكرت الشركة أنها سجلت خلال الربع الثاني من العام الحالي خسائر يتحملها المساهمون بقيمة 87 مليون يورو بسبب نفقات غير متكررة بلغت 8ر1 مليار يورو مرتبطة بشكل أساسي بعقار إلكوتيت، مقابل أرباح قدرها 762 مليون يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

ووصلت خسارة السهم الواحد خلال الربع الثاني من العام الحالي 07ر0 يورو مقابل أرباح قدرها 61ر0 يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي، في المقابل زاد صافي أرباح أنشطة الشركة خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 3ر5% سنويا إلى 64ر1 مليار يورو.

وأشارت الشركة الفرنسية إلى زيادة صافي قيمة مبيعاتها خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 5ر5% سنويا إلى 63ر8 مليار يورو. وقد زادت مبيعاتها من الأدوية بنسبة 7ر1% إلى 46ر6 مليار يورو.