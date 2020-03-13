السجن 3 أعوام لميكانيكي متهم باستعراض القوة في الإسكندرية

عاقبت، محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال جمعة عقرب، اليوم الأربعاء، ميكانيكي يدعى "ر.م.ال"، 37 عامًا، بالسجن 3 أعوام؛ لاتهامه بإستعراض القوة د، وفرض السيطرة، وذلك في القضية رقم 213 جنايات أمن دولة طوارئ، ثالث المنتزه.

تعود وقائع القضية، إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثالث المنتزه، يفيد قيام شخص بفرض السيطرة باستخدام مواد مشتعلة، وترويع المواطنين في نطاق دائرة القسم.

كشفت التحقيقات قيام المتهم، باستعراض القوة بالعنف، ضد كل من: "س.إ.ب"، و"م.إ.ب"، و"ع.إ.ب"، أشقاء، حيث توجه إليهم بسيارة تحمل رقم "س.م.ي" وأوقافها في الطريق العام، أمام المحل الخاص بهم.

وأضافت التحقيقات أن المتهم قام بالقاء زجاجات المولوتوف المشتعلة عليهم، لترويعهم، وتخويفهم، لفرض السيطرة عليهم، مما أدى إلى تكدير أمنهم، وإصابتهم، والتسبب في حرق أجزاء من المحل، وترويع أهالي المنطقة.

وبتقنين الإجرءات، وإلقاء القبض عليه، تم تحرير محضرًا بالواقعة، وبعرضه على النيابة العامة، قررت حبسه على ذمة التحقيقات، إلى أن أُحيل لمحكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: أيمن مصطفى الصحن، وأمير عادل رمزي، وسكرتير الجنايات، سعيد عبد العظيم.