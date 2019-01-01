مقتل تسعة أشخاص في الانهيارات الأرضية بنيبال

قال مسؤولون، اليوم الأربعاء، إن تسعة أشخاص لقوا حتفهم، بعدما ضربت انهيارات أرضية قرية نائية في نيبال في وقت متأخر من أمس الثلاثاء.



وقال دهير باهادور بيستا، عمدة بلدية نارهاريناث المتضررة بغرب نيبال، إن من بين الضحايا سبعة من أسرة واحدة.



وأضاف لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ": "فريقنا وصل بالفعل للمناطق المتضررة وهو يحمل مواد الإغاثة للمتضررين، كما أن الجهود مستمرة لنقل المواطنين لأماكن أكثر أمنا".



وقالت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث والحد منها، إن ما لا يقل عن 151 شخصا لقوا حتفهم وفقد 57 آخرين منذ بدء موسم الأمطار الموسمية في يونيو الماضي.



ويذكر أن الكوارث الطبيعية المرتبطة بهطول الأمطار الموسمية شائعة الحدوث في نيبال، الدولة التي تغطي أغلبها الجبال والأنهار.